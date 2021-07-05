Бракованая пиротехника смертельно ранила 24-летнего вратаря «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Он получил травму груди во время салюта по случаю Дня независимости США. Об этом сообщил сайт Delfi.

По неофициальной информации, Кивлиниекс получил смертельное ранение во время празднования Дня независимости вместе со своими товарищами по команде. Смерть хоккеиста подтвердили в Латвийской хоккейной федерации. По сообщению клуба, он получил тяжелую травму головы при падении.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в 2011 году в составе рижской «Призмы». В 2017 он году присоединился к «Кливленд Монстерс» — фарм-клубу «Коламбус Блю Джекетс». В прошлом сезоне вратарь отыграл два матча в НХЛ.