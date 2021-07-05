facebook_pixel
    05 июля 2021, 17:19

    Хоккеист сборной Латвии погиб во время праздничного салюта в США — СМИ

    Андрей Иванов

    Бракованая пиротехника смертельно ранила 24-летнего вратаря «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Он получил травму груди во время салюта по случаю Дня независимости США. Об этом сообщил сайт Delfi.

    Хоккеист сборной Латвии погиб во время праздничного салюта в США — СМИ

    По неофициальной информации, Кивлиниекс получил смертельное ранение во время празднования Дня независимости вместе со своими товарищами по команде. Смерть хоккеиста подтвердили в Латвийской хоккейной федерации. По сообщению клуба, он получил тяжелую травму головы при падении.

    Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в 2011 году в составе рижской «Призмы». В 2017 он году присоединился к «Кливленд Монстерс» — фарм-клубу «Коламбус Блю Джекетс». В прошлом сезоне вратарь отыграл два матча в НХЛ.