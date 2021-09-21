Хохштейн: Европа рискует столкнуться с дефицитом газа для отопления

Советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа может столкнуться с дефицитом газа для отопления, если эта зима будет холодной. Об этом написало РИА ФАН.

Хохштейн пояснил, что сейчас газа в европейских хранилищах мало, а поставки из России «необъяснимо низкие». В случае, если зима будет более холодной, чем предыдущая, странам Европы будет не хватать топлива для отопления. Часть из них сможет закупить газ по завышенной цене, а другим придется выделять его по нормативам.