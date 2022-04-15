«Ходить пешком и жечь свечи». Подписчики «360» дали советы немцам по экономии энергоресурсов

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал жителей страны пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии и топлива. Подписчики «360» придумали еще варианты для немцев, чтобы те не тратили драгоценные ресурсы.

«Жечь свечи… И тепло, и светло», — написал один из читателей «360» в комментариях под постом в Telegram-канале.

«Вести пассивный образ жизни и много спать, затраты минимальны», — предложил еще один вариант другой подписчик.

«Ходить пешком — не нужно тратить деньги на велосипед», — посоветовали в сообщениях.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал местное население внести свой вклад в энергосбережение, так как власти страны планируют сокращать зависимость от российского импорта угля, нефти и газа. Он предложил жителям пересесть с автомобилей на велосипеды, а также меньше топить в помещениях и плотнее задергивать шторы.

Американские журналисты уже писали, что промышленности Германии угрожает «резкая рецессия» при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России. Согласно прогнозам, Германию ждет падение производства на 220 миллиардов евро.