Жителям Узбекистана заплатят за ходьбу пешком

Тем, кто будет проходить в день больше 10 тысяч шагов, в Узбекистане указом президента страны Шавката Мирзиееваа будут выплачивать деньги. Средства на это государство получит от производителей вредных продуктов, которых обложат дополнительным сбором.

Об этом сообщил «Sputnik Узбекистан».

«Граждане Узбекистана старше 18 лет, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать три тысячи сумов (около 0,3 долларов). Самому активному горожанину ежемесячно будут выплачивать около 300 тысяч сумов (29 долларов), жителю региона — 500 тысяч (48 долларов). Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов)», — сказано в документе.

Свои результаты придется отмечать на сайте «Здоровый образ жизни», который запустят позже.

Средства на проект власти получат от введения специального сбора с производителей вредной для здоровья продукции. Список подобных товаров опубликован.

В Акалтынском районе Сырдарьинской области в центральной части Узбекистана Минздрав республики хочет провести эксперимент. На каждого жителя будут заведены антропометрические карточки для популяризации ходьбы и правильного питания среди населения. Для них запланируют и проведут пешие марафоны и различные конкурсы по пропаганде здорового образа жизни.

Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов ранее заявлял, что 10 тысяч шагов является оптимальным объемом ежедневной физической нагрузки для мужчин и женщин. Он назвал ходьбу полезной для кровообращения, снижения гипертонии, уровня холестерина и сахара в крови.