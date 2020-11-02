Жителям Узбекистана заплатят за ходьбу пешком
Об этом сообщил «Sputnik Узбекистан».
«Граждане Узбекистана старше 18 лет, проходящие больше 10 тысяч шагов в день, будут получать три тысячи сумов (около 0,3 долларов). Самому активному горожанину ежемесячно будут выплачивать около 300 тысяч сумов (29 долларов), жителю региона — 500 тысяч (48 долларов). Лидер по стране получит миллион сумов (около 100 долларов)», — сказано в документе.
Свои результаты придется отмечать на сайте «Здоровый образ жизни», который запустят позже.
Средства на проект власти получат от введения специального сбора с производителей вредной для здоровья продукции. Список подобных товаров опубликован.
В Акалтынском районе Сырдарьинской области в центральной части Узбекистана Минздрав республики хочет провести эксперимент. На каждого жителя будут заведены антропометрические карточки для популяризации ходьбы и правильного питания среди населения. Для них запланируют и проведут пешие марафоны и различные конкурсы по пропаганде здорового образа жизни.
Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов ранее заявлял, что 10 тысяч шагов является оптимальным объемом ежедневной физической нагрузки для мужчин и женщин. Он назвал ходьбу полезной для кровообращения, снижения гипертонии, уровня холестерина и сахара в крови.