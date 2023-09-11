Мир 11 сентября 2023, 10:17 Ход Путина по украинскому вопросу открыл ящик Пандоры для Евросоюза Politico: Россия вынудила ЕС расширяться после присоединения новых территорий РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов подтолкнуло руководство Евросоюза к расширению. Но эта идея может обернуться для европейских стран большими проблемами, сообщило издание Politico.

«В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов», — указали в публикации.

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Авторы материала подчеркнули, что историческое стремление к расширению ЕС несет серьезные риски, так как присоединение новых государств, в том числе Украины, открывает настоящий ящик Пандоры.

Для осуществления задуманного Евросоюзу потребуется ряд внутренних масштабных изменений, которые могут вызвать многолетнее противостояние между нынешними членами блока.

«Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают пригодность стран-кандидатов», — предположили в статье.

Основными вопросами станут присоединение Украины и реформирование внутренних процессов принятия решений.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев. Причиной поездки стали переговоры с руководством Украины насчет интеграции республики в ЕС.