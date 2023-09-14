Мир 14 сентября 2023, 10:50 Ход Путина на Украине вызвал большую тревогу в США Полковник Макгрегор заявил, что Путин уверен в крахе Европы и НАТО из-за Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин продолжил «долгую игру» в конфликте на Украине. Он выжидает ухудшения ситуации в европейских странах, которая обернется крахом Соединенных Штатов и НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Думаю, он (Владимир Путин — прим. ред.) действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», — объяснил он.

Реклама

По мнению Макгрегора, руководство ЕС может обвинить США, что те направили страны на путь, «ведущий в ад». При этом Россия не собирается бросать сразу все резервы на борьбу с Вооруженными силами Украины. Однако ВС РФ готовы начать наступление, которое может закончить конфликт.

Ранее на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин объяснил, почему киевский режим заинтересован в продолжении боевых действий. По его словам, руководство Украины боится ответить перед народом за состояние страны. Ведь шанс на то, что по окончании конфликта экономика республики улучшится, крайне мал.