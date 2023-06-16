Мир 16 июня 2023, 03:28 «Хочу уволиться, но не могу». Украинские солдаты пожаловались на тяжелые условия Toronto Star: украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Солдаты ВСУ в беседе с Toronto Star пожаловались на тяжелые условия на фронте. Они рассказали журналистам о проблемах, с которыми они столкнулись на передовой и при попытке уволиться из армии.

Один из украинских военных, который не назвал своего имени, рассказал, что сейчас проходит лечение в госпитале. Он получил тяжелые ранения, врачи сделали ему четыре операции. Однако командование ВСУ не считает это причиной для увольнения.

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«У меня серьезные ранения, болит спина. После четырех операций я хочу уволиться, но я не могу этого сделать. Они все еще хотят, чтобы я вернулся», — сказал он.

Он также пожаловался на низкое военное жалование, заявив, что ему еле хватает на жизнь.

Другой солдат, который представился младшим сержантом Артемом Баулиным, отметил, что в атаку нередко отправляют неопытных бойцов, которые не прошли обучение. Также часто не хватает вооружения. Боевой дух среди военных в последнее время серьезно упал.

Ранее военнослужащие из 37-й бригады ВСУ рассказали, как командиры обманным путем заставили их идти в наступление.