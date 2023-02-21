Мир 21 февраля 2023, 16:23 «Хочу его обнять». Американского военного растрогала речь Путина Американский военный Дрейвен признался, что хотел бы обнять Путина после его речи Пресс-служба Кремля

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Американский военный Ноктис Дрейвен признался, что у него возникло желание обнять российского президента Владимира Путина после его обращения к Федеральному собранию. Дрейвен написал об этом в Twitter.

Он напомнил, что однажды сказал, что хотел бы пожать руку Путину, но теперь хочет «отказаться от этого заявления».

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«Теперь я желаю обнять его как брата. <…> Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — пояснил военный США.

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Дрейвен заявил также, что любит Соединенные Штаты, но в следующей жизни предпочел бы жить в России.

Военный не раз выражал пророссийскую позицию: призывал американских наемников перейти на сторону РФ, а украинских мужчин — прекратить участвовать в заведомо проигранном конфликте, который развязали США и страны Североатлантического альянса. Также Ноктис Дрейвен отмечал, что при встрече поблагодарил бы Путина за то, что он делает для своей страны и мира.