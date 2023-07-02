Мир 02 июля 2023, 17:59 «Хочу, чтобы это прекратилось». Бабушка убитого во Франции подростка призвала прекратить беспорядки BFMTV: бабушка застреленного в Нантере подростка призвала прекратить погромы РИА «Новости»

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Бабушка 17-летнего подростка, застреленного полицейскими во французском Нантере, призвала прекратить беспорядки в стране. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться», — сказала она в интервью журналистам.

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Женщина рассказала, что не винит полицейского, убившего ее внука, а устраивающих беспорядки людей просит остановиться. Она добавила, что протестующие просто прикрываются именем погибшего подростка, а сами громят школы, машины и автобусы.

Бабушка погибшего сообщила, что доверяет французскому правосудию и верит, что участников беспорядков также привлекут к ответственности.

«У меня болит сердце. Но он будет наказан, как и все остальные. Я верю в справедливость», — отметила она.

Францию охватили беспорядки после убийства полицейскими подростка в Нантере. Они идут уже несколько дней. В ночь на воскресенье правоохранители задержали более 300 человек, накануне эта цифра приблизилась к тысяче.