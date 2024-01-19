Мир 19 января 2024, 08:59 «Хочется плакать». На Украине пожаловались на наплевательское отношение к БПЛА Глава Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству дронов РИА «Новости»

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Украинские власти относятся к производству беспилотных летательных аппаратов наплевательски. Об этом в эфире YouTube-канала Radio NV заявил глава Athlon Avia Артем Вьюнник.

«Мы ничего не можем, потому что только одна логистика составляет до шести месяцев. А ведь производственный цикл состоит не только из нее. Можно было бы посмеяться над ситуацией, но пока лишь плакать хочется, когда приходят такие запросы», — сказал он.

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Вьюнник отметил, что киевский режим сам не понимает, что ему понадобится в будущем, из-за чего страдает четкая постановка задачи.

«Из-за этого страдает планирование и прогнозирование производителей, так как им важно сохранять запас времени для координации своих действий», — добавил глава компании.

Ранее депутат Верховной рады Украины обвинил Владимира Зеленского в неуплате налогов и выводе капитала из страны.

Бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос также критиковал популизм Зеленского в заявлении о производстве боевых дронов «в каждой хате».