«Хочет втянуть нас в свое болото». Китайцев возмутило желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании напрямую пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова вызвали резкую реакцию у жителей Китая.

Статья об украинском лидере появилась в издании South China Morning Post. Авторы материала написали, что Зеленский ищет прямых контактов с Си Цзиньпином. Президент намерен поднять вопрос конфликта с российской стороной. Публикация собрала большое количество гневных комментариев китайских пользователей.

«Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера — Россию. Мечтать не вредно», — написал один из них.

Еще один читатель отметил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь Китая. Шансы Зеленского он оценил даже менее 0%.

«Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?» — задался вопросом следующий пользователь.

Жители страны подчеркнули, что проблемы украинского президента не касаются Китая. Также ему припомнили визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, после которого Китай точно не станет помогать Украине.