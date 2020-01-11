Хоакина Феникса арестовали за участие в протесте

Триумфатор «Золотого глобуса» поддерживает убеждение, что производство молока и мяса влияет на изменение климата. Именно поэтому актер убежденный вегетарианец. В полицию он попал со своим коллегой — исполнителем главной роли в картине Фрэнсиса Форда Копполы, актером Мартином Шином.

«Есть вещи, которые невозможно избежать. Но изменить свои пищевые привычки может каждый», — заявил Феникс. Фонда организует подобные акции с октября 2019 года. Они проходят в Вашингтоне каждую пятницу. 82-летнюю актрису вдохновил пример экологической активистки из Швеции, школьницы Греты Тунберг.

6 января Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драме» за главную роль в картине Тодда Филлипса «Джокер», сообщила «Газета.ru».