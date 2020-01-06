Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

В номинации «Лучший актер драмы» за приз также боролись Адам Драйвер («Брачная история»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бейл («Ford против Ferrari») и Джонатан Прайс («Два папы»). Это второй «Золотой глобус» в карьере Феникса. Свою первую награду он получил в 2006 году за работу в ленте Джеймса Мэнголда «Переступить черту». Это байопик о жизни певца Джонни Кэша.

В 2020 году церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы проходит в 77-й раз. Ее уже получили режиссер Квентин Тарантино, актеры Рассел Кроу, Стеллан Скарсгард, Рами Юссеф и другие. «Золотой глобус» считается второй самой престижной в мире кинонаградой после «Оскара».