Мир 24 ноября 2022, 02:45 Хмельницкую и Ровенскую АЭС остановили искусственно — Рогов Член ГСА Запорожской области Рогов: Хмельницкую и Ровенскую АЭС остановили искусственно Википедия

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Украинские власти специально остановили работу Хмельницкой и Ровенской АЭС, так как для этого не было объективных причин. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

«Хмельницкая и Ровенская АЭС, и это я точно могу заявить ответственно, были остановлены абсолютно искусственно. Те прилеты, которые были, они не требовали отключения атомных электростанций от линий электропередач», — отметил Рогов.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намеренно сказал отключить атомные станции, чтобы воспользоваться моментом и попросить организовать срочное заседание Совбеза ООН. Причем лидер страны выбрал самые западные АЭС.

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«Зачем? Чтобы показать Евросоюзу: „Смотрите, сейчас так жахнет, что вам мало не покажется“. <…> Они отключены для Совбеза, это игра», — заключил член ГСА Запорожской области.

Ранее на Украине остановили работу Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Как заявили в «Энергоатоме», причиной стало срабатывание систем защиты на станциях.