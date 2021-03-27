H&M исчезла из интернета в Китае после отказа от хлопка из Синьцзяна

Американская компания H&M исчезла из интернета в Китае. Причиной стал конфликт компании с китайскими властями из-за отказа от хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Об этом сообщило агентство Associated Press. Уточняется, что правительство страны ввело санкции из-за «лжи и дезинформации» о принудительной работе мусульман-уйгуров на плантациях. Такая мера может нанести заметный ущерб H&M, так как в Китае более половины населения делают покупки в интернете. По этой же причине конфликт с китайскими властями произошел у компании Nike.

По данным ИА «Красная весна», жители страны также стали массово бойкотировать эти компании. Они отказываются от их продукции и выкладывают посты с хештегом #ISuppotXinjiangCotton в соцсети Sina Weibo, который является аналогом lnstagram. Около 30 местных знаменитостей отказались от договора в брендами. Также многие из них перестали носить вещи этих брендов, а в сериалах ретушируют их логотипы на одежде и обуви героев. Некоторые китайцы записывают видео, как они рвут вещи от H&M и Nike.