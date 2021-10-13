Хлопок газа произошел в жилом доме в Казахстане

В Казахстане, в городе Кокшетау в одной из квартир жилого дома произошел хлопок газа. В больницу доставили двух человек с многочисленными травмами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Департамента по ЧС (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.

«Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы эвакуированы три человека, из них двое детей. За медицинской помощью в больницу обратились и госпитализированы два человека», — процитировал RT сообщение ДЧС. В результате инцидента повредились перегородки в трех квартирах. Следствие проводит проверку.