Хлеб на Украине подорожал до рекордных значений

Резкий рост тарифов на газ для предприятий стал причиной самых высоких за последние пять лет цен на хлеб на Украине. В 2021 году мучные изделия подорожали более чем на 15%. Об этом сообщило издание «Минфин».

По данным СМИ, в феврале 2022 года нарезной батон весом 0,6 килограмма стоит 25,5 гривны — месяцем ранее его цена составляла 23,4 гривны. Стоимость пшеничного хлеба начала расти с августа прошлого года: к февралю текущего года она составила рекордные за последние пять лет 25,9 гривны (0,9 доллара, 68 рублей) за 0,6 килограмма.

Стоимость ржаного хлеба в январе 2022 года достигла 30,6 гривны (почти 1,1 доллара, 83 рубля) за 0,9 килограмма, а в феврале выросла до 31,5 гривны. По словам генерального директора объединения «Укрхлебпром» Александра Васильченко, в дальнейшем рост цен на хлеб может продолжиться. Это обусловлено высокой ценой газа для предприятий — за год она поднялась в 10 раз.

В январе Всеукраинская ассоциация пекарей направила письмо президенту страны Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем пекари попросили принять меры и разблокировать постановление правительства о льготных ценах на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров.

Письмо приняли 30 декабря 2021 года, но поставщики газа не выполняют его «из-за выдуманных причин». Кабмин ограничил цену на газ собственной добычи для украинских производителей хлеба на уровне 25 тысяч гривен (890 долларов) за одну тысячу кубомтеров, но это решение не выполняется.

В 2021 году в стране собрали рекордный за все время ее независимости урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Он составил 106 миллионов тонн. На экспорт пошло более 33,5 миллиона тонн зерновых культур, что на 6,3 миллиона тонн больше, чем годом ранее.