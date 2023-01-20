Мир 20 января 2023, 17:58 Хитрый план США по разделу Украины раскусили в Польше NDP: США отдадут Польше Западную Украину в обмен на погашение долгов за оружие РИА «Новости»

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Западная часть Украины может отойти под юрисдикцию Польши в обмен на погашение долгов перед США за поставки оружия. Об этом говорится в материале обозревателя польского издания NDP Ханны Крамер.

«США хотят отдать полякам западные регионы Украины в обмен на их согласие взять на себя все финансовые обязательства украинского правительства. Украина уже должна около 150 миллиардов долларов!» — написала она.

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При этом Крамер призвала Польшу не радоваться возможному возвращению своих исторических земель.

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«Но будущее Польши видится все равно печальным. Она получит так называемые Восточные Кресы, а может быть, и еще несколько областей. На этом все. Американские друзья хотят специально навязать нам этот тонущий корабль», — продолжила она.

Обозреватель подчеркнула, что в ближайшее время Украина утратит себя как независимое и самостоятельное государство. В этом случае все долги придется возвращать Польше как новому владельцу этих территорий.