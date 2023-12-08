Эксклюзив 08 декабря 2023, 18:07 Хитрый ход демократов. В США включили проблему мигрантов в предвыборную борьбу Политолог Гуреев: Байден пойдет на уступки республиканцам ради электората Keystone Press Agency / Global Look Press

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Белый дом готов пойти на компромисс с республиканцами и разрешить выдворить мигрантов. В США началась предвыборная кампания и борьба за новый электорат. Но дальше слов дело, скорее всего, не зайдет, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь.

Новый электорат

США как страна живет электоральными циклами. Раз в четыре года проходят выборы в парламент, и американское общество живет от выборов к выборам. Естественно, чем ближе выборы, тем больше политики, тем больше политической агитации.

Поэтому ключевая цель американского политика вне зависимости от того, республиканец он, демократ, президент или простой сенатор, заключается в сохранении политической силы.

Причем она может выступать как в лице президента, так и партии. Демократы пытаются сохранить кресло президента и места в конгрессе, ровно то же самое происходит на противоположной стороне, у республиканцев.

Поэтому перед всеми выборами в США нарастает политическая активность. Начинаются движения, попытки завоевать электорат.

В этот период совершают наибольшее количество политических поступков с целью показать собственную преданность, лояльность, проявить политическую активность в информационной жизни и не только.

Любые действия, которые сегодня совершаются, нужно рассматривать исключительно через призму электоральной мобильности и привлечения избирателей.

Предвыборные обещания

Белый дом задумался о выдворении беженцев, в первую очередь, не ради помощи Украине, а ради попытки привлечь ряд республиканцев на свою сторону. И чтобы сохранить лояльности американцев к Демократической партии.

Это попытка усидеть сразу на двух стульях и запрыгнуть в оба состава.

С одной стороны, это демократическая поддержка помощи Украине в лице оппозиции, а с другой, выдворение мигрантов с позиции как раз Республиканской партии. Однако стоит понимать, что в этом заявлении ничего, кроме предвыборных обещаний, нет.

Политический лозунг

Станет ли американское руководство выдворять мигрантов? Вопрос в том, куда. Обратно в Мексику или Европу. Там их «очень ждут». Куда обратно мигрантов-то выкидывать? Кроме того, на это необходимо выделить бюджетные средства, на что тоже у американского конгресса денег не особо много.

Но как политический, в первую очередь, предвыборный лозунг это звучит крайне эффективно. Поэтому я не удивлюсь, если в дальнейшем американское руководство станет муссировать эту тему — о том, что Белый дом ради помощи Украине готов даже потеснить своих мигрантов.