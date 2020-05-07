Хищники из африканского национального парка подрались за еду. Видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера подрались гиены и гиеновидные собаки. Жестокую драку животных снял на видео очевидец. Хищники не поделили добычу.

Кадры опубликовал канал Kruger National Park Videos на YouTube. Противостояние развернулось рядом с тушей мертвого животного, которой лакомились гиены.

Они явно превосходили противника числом, но медлили и не нападали, бегая рядом с громкими криками. Когда собаки вцепились в мясо и попытались оттащить останки, гиены стали тянуть тушу к себе.

Собаки немного осмелели: они яро набросились на одну из гиен и начали ее теснить. Животное распугало нападавших и продолжило есть. Противники решили, что так и не добьются своего и в итоге ретировались.

Гиеновидные собаки относятся к исчезающим видам животных. В дикой природе их около 1,4 тысячи особей. Большинство хищников живут в южной части Африке и на юге Восточной Африки. Стайные хищники, они охотятся на других животных, часто выбирая в качестве жертв газелей. Гиеновидная собака может передвигаться со скоростью до 70 километров в час.

В национальном парке Крюгера, расположенном на северо-востоке ЮАР, живут львы, слоны, буйволы, леопарды, носороги и другие животные.