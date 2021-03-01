Хирург появился на заседании в суде посреди операции

Калифорнийского хирурга Скотта Грина судили за нарушение правил дорожного движения. Врач пожелал принять участие в заседании лично и явился на слушания, которые проходили в Zoom, с рабочего места. В тот момент он проводил операцию. Об этом пишет The Guardian.

«Итак, если я не ошибаюсь, я вижу обвиняемого, который находится посреди операционной, как будто он активно занимается предоставлением услуг пациенту. Это правильно, мистер Грин? Или я должен сказать доктор Грин?» — обратился к хирургу председательствующий комиссар судебной комиссии Гэри Линк.

Врач ответил утвердительно: по данным издания, он появился на мониторе в полном рабочем облачении хирурга, а на фоне его ассистент регулировал свет в операционной. Заседание продолжать не стали, так как в руках хирурга была жизнь пациента.

Такая халатность не пройдет Грину даром. В медицинском совете Калифорнии заявили, что проведут расследование, хотя врач извинился за свой поступок. В ведомстве подчеркнули, что контролирующие органы будут следить за тем, чтобы медики штата соблюдали правила лечения и ухода за пациентами.