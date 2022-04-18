Хирург-онколог Башанкаев рассказал о помощи медикам на территории Донбасса

Депутат Госдумы, хирург-онколог Бадма Башанкаев отправился на территорию Донбасса с самого начала спецоперации. О том, с какими трудностями приходилось сталкиваться на фронте, он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Как только Россия признала Луганскую и Донецкую республики, а потом началась спецоперация, был запрос от коллег из Донецка, Луганска: „Парни, если получится помочь, будем рады“. Собрали группу врачей: рязанская бригада, уфимская, и смешанная, которую я набрал из друзей, близких. Звонок каждому из них был примерно восемь секунд: „Привет. Едем в Донецк. Поедешь?“ Ответ сразу: „Когда?“ На все сборы 1,5-2 дня», — сообщил медик.

Башанкаев отметил, что приходилось работать не только в больницах, но и на передовой. Местные врачи, по его словам, встретили очень хорошо. Они берегли каждого медспециалиста.

«Очень берегут. Говорят: „Мы-то 8 лет под этим работаем“. А я, например, даже не знаю, что делать, если „прилет“ произойдет. Когда только приехали, одному из наших коллег посоветовали: „Вы возле окна не ложитесь, осколками может посечь“. Так он чемодан к окну поставил, подушками заложился на всякий случай и спал спиной, чтобы, не дай бог…», — добавил Башанкаев.

В заключении он отметил, что до 100 человек раненых в день не доходило. Однако больнице приходилось работать даже в тот момент, когда прилетела «Точка У». Тогда, по его словам, здание как будто бы «всколыхнулось».