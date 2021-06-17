Хиромант дал характеристику Байдену

Хиромант Борис Акимов описал личность президента США Джо Байдена по фотографии его ладони, сделанной во время рукопожатии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам Акимова, «у него достаточно интересная рука».

«У него длинная линия жизни и хороший фон Венеры — а это жизнь, энергия силы и так далее», — заявил Хиромант.

Также он отметил, что по ладони Байдена видно, что рядом с ним всегда есть помощники. А на линии головы виден изгиб, который связан с аневризмой. Кроме того, по словам Акимова, линия сердца на руке Байдена показывает, что он хороший семьянин.