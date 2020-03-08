Химические вещества боевиков в Сирии сняли на видео

Террористы в Сирии хотели устроить химическую атаку на правительственные войска. У них ничего не вышло — они отравились сами, когда из одного из снарядов во время подготовки провокации вытек смертельный химикат. Сирийские военные нашли баллон с хлором и сняли его на видео.

На кадрах, которые снял корреспондент РИА «Новости», видны баллон с ядовитым химикатом, противогаз и взрывное устройство. Предположительно, боевики хотели устроить провокацию в Серакибе в провинции Идлиб при помощи хлора.

Ранее стало известно, что террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* провалили провокацию в Идлибе. Боевики переносили снаряды с отравляющим химическим веществом. Один из них протек, и злоумышленники сами сильно отравились. В результате инцидента атака сорвалась.

Боевики хотели применить химическое оружие и обвинить в этом армию Башара Асада.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.