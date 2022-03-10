Hilton и Hyatt отказались открывать новые отели в России

В России временно не будут открывать новые отели Hilton и Hyatt. Сети приостановят свою деятельность на фоне ситуации на Украине, сообщило РИА «Новости».

Сеть Hilton намерена направить полученную от работы в России прибыль на гуманитарную помощь Украине. В Hyatt выразили надежду на разрешение кризиса.

Многие зарубежные компании и бренды заявили в той или иной степени об уходе с российского рынка. В Госдуме заявили о необходимости в связи с происходящим выработать решения для сохранения рабочих мест.

Только 9 марта стало известно о приостановке деятельности Universal Music Group, WarnerMedia, Heineken, Mothercare, PlayStation Store, производителя сигарет Richmond и Davidoff, прекращении инвестиций на территории РФ Nestle. О временном закрытии объявили сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и компания Starbucks. Однако пострадают от подобного шага только сами зарубежные компании, а в России им найдут замену.