Мир 18 апреля 2023, 19:10 Клинтон заявила, что Трамп больше не сможет вернуться в Белый дом Sky News: Клинтон уверена, что у Трампа нет больше шансов стать президентом РИА «Новости»

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У экс-президента США Дональда Трампа нет больше шансов вернуться в Белый дом на пост президента. Такое мнение выразила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью телеканалу Sky News.

«Мы увидели его в политике и в правительстве, он был человеком, который совершенно не заботился о правилах. Он совершенно не заботился о законе», — высказалась она о Трампе.

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Клинтон проиграла бизнесмену на президентских выборах в 2016 году. Она уверена, что у Трампа нет шансов вернуться в Белый дом, потому что «больше людей, чем раньше, узнали все о нем и о его поведении». По ее словам, политик обладает особой поддержкой, которая позволит ему выдвинуться на очередные президентские выборы от Республиканской партии. Но он не сможет победить нынешнего лидера США Джо Байдена.

Также достойную конкуренцию Трампу, по мнению Клинтон, не может составить губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из фаворитов на выдвижение от республиканцев на президентские выборы в 2024 году.

Профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст в статье для Newsweek заявил, что бизнесмен желает отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он считает, что Трамп не простил отказ главы киевского режима расследовать коррупционные схемы сына Байдена на Украине.