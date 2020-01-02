Хиллари Клинтон возглавила университет Белфаста

В университете рассказали, что Клинтон вступила в должность 1 января 2020 года. Она первый ректор женского пола в данном учебном заведении.

Проректор Университета Квинса Стивен Прентер заявил, что бывшая госсекретарь США сделала «значительный вклад» в дела Северной Ирландии. Он отметил: Клинтон может стать «воодушевляющей ролевой моделью» и с честью защищать интересы учебного заведения.

Сама Хиллари Клинтон призналась, что считает название большой честью. Почетную докторскую степени в этом университете экс-кандидат в президенты США получила осенью 2018 года.