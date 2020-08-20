Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа
Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, заявила, что президент США Дональд Трамп не справился с теми проблемами, с которыми столкнулось государство. В связи с этим она призвала не поддерживать его на предстоящих выборах. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Клинтон напомнила, что даже численный перевес избирателей за кандидаа-демократа Джозефа Байдена не может гарантировать победу.
Бывший госсекретарь считает неправильным, что наиболее богатые американцы стали на 400 миллиардов долларов богаче во время пандемии коронавируса, в то время как 40 миллионов человек остались без работы.