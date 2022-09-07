Хиллари Клинтон призналась, что однажды забыла дочь в Кремле | 360°

Мир 07 сентября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Хиллари Клинтон призналась, что однажды забыла дочь в Кремле Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вспомнила, как случайно оставила дочь в Кремле скриншот шоу

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что она и ее супруг Билл Клинтон, на тот момент американский президент, забыли свою дочь Челси в Кремле. Политик поделилась своим «самым безумным» воспоминанием в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

«Мы взяли ее с собой в Россию, когда были там с государственным визитом во время президентства Билла. Было официальное прощание, и меня с Биллом проводили к большому лимузину, чтобы отправиться в аэропорт. Можете себе представить, оставили моего единственного ребенка в Кремле», — призналась Клинтон.

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Что было дальше и когда родители вспомнили о дочери, она не уточнила.

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По задумке шоу 42-летняя Челси Клинтон должна была предположить, что ответила мать на вопрос о самом безумном опыте в поездке. Клинтон-младшая угадала.

Билл Клинтон являлся президентом США с 1993 по 2001 год и за это время нанес пять официальных визитов в Россию. Его жена Хиллари Клинтон была госсекретарем Соединенных Штатов с 2009 по 2013 год.

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