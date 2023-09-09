Мир 09 сентября 2023, 04:02 Хиллари Клинтон получила выговор за просьбу к Зеленскому Hill: в 2021 году экс-госсекретаря Клинтон отругали за просьбу к Зененскому РИА «Новости»

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В 2021 году Белый дом упрекнул бывшего госсекретаря Хиллари Клинтов за ее обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь с эвакуацией афганок. Об этом сообщила американская газета The Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра «Последний политик».

Автор книги утверждает, что у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами талибов* после вывода Вооруженных сил США из Афганистана. Экс-госсекретарь попросила Зеленского помочь с транспортом.

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«Клинтон позвонила советнику Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — процитировала газеты фрагмент из книги.

Советник президента США Джейк Салливан отругал Клинтон за самодеятельность. В ответ экс-госсекретарь ответила, что ей не пришлось бы звонить, если бы это сделало американское правительство.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность