Хиллари Клинтон подготовит свой подкаст

По информации «Газеты.ru», Клинтон поделится размышлениями о результатах выборов 2016 года. Тогда она баллотировалась на пост президента США.

На президентских гонках 2020 года подкаст поможет демократам обратить на себя внимание общественности.

Ранее Хиллари Клинтон назначили почетным ректором Университета Квинс в британском городе Белфаст.