Хиллари Клинтон подготовит свой подкаст
Бывший госсекретарь США и член Демократической партии Хиллари Клинтон планирует запустить свой подкаст. Послушать его удастся уже в конце весны. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя политика.
По информации «Газеты.ru», Клинтон поделится размышлениями о результатах выборов 2016 года. Тогда она баллотировалась на пост президента США.
На президентских гонках 2020 года подкаст поможет демократам обратить на себя внимание общественности.
Ранее Хиллари Клинтон назначили почетным ректором Университета Квинс в британском городе Белфаст.