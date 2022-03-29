Хиллари Клинтон озвучит великаншу в театральной постановке

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон попробует себя в озвучании. Она исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма «Чем дальше в лес». Спектакль поставят в Арканзасском репертуарном театре.

«Реальные новости, и я очень взволнована! Посмотрите постановку, если вы находитесь в Литл-Роке», — написала Клинтон в соцсетях. Ее процитировала газета «Известия».

На сайте театра сказано, что постановку можно будет увидеть с 19 апреля по 15 мая. Сама Клинтон не будет принимать участие непосредственно в спектаклях, ее голос заранее запишут.

По сюжету великанша — это мстительная вдова великана. Его убил Джек, который взобрался на бобовый стебель. Клинтон не первый раз пробует себя в актерском деле. Ранее она исполнила эпизодические роли в сериалах «Мерфи Браун» и «Госпожа госсекретарь».

Ранее в Голливуде прошла церемония вручения кинонаград. Она запомнилась тем, что получивший «Оскар» Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока. Позже Смит извинился за свой поступок.