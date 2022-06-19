Хиллари Клинтон отказалась участвовать в новых президентских выборах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон исключила для себя возможность участия в очередных выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Об этом она заявила в интервью Financial Times. Также политик предположила, что Джо Байден наверняка решит баллотироваться на второй срок. Она не исключила участия в предвыборной гонке и Дональда Трампа.

«Об этом не может быть и речи», — заявила Клинтон относительно собственной возможности участия в выборах.

По мнению бывшего американского госсекретаря, от Демократической партии в 2024 году свою кандидатуру на второй срок выдвинет действующий президент Джо Байден. При этом она добавила, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной».

Кроме того, Клинтон предположила, что ее соперник по предвыборной гонке 2016 года республиканец Дональд Трамп, «если сможет, снова будет баллотироваться».

«Я не знаю, кто бросит ему вызов на республиканских праймериз», — отметила она.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что спецкомитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия, действует с целью помешать ему выставить свою кандидатуру на выборах главы Белого дома в 2024 году.