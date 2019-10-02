Хиллари Клинтон назвала самые отважные поступки в своей жизни

Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон рассказала о двух самых отважных поступках в ее жизни.

«Думаю, самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, — это принять решение остаться в браке. В обществе, политике — баллотироваться в президенты», — сказала Клинтон в интервью телеканалу CNN.

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Экс-кандидат в президенты США познакомилась со своим будущим супругом Биллом Клинтоном в Йельском университете. Хиллари окончила юридический факультет в 1973 году, и получила степень доктора права. Через два года она вышла замуж за Билла.

В 1993 году Билл Клинтон стал 42-м президентом Соединенных Штатов. В то время, пока он занимал должность главы государства, разгорелся громкий скандал, связанный с его романом со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Еще через 10 лет, в 2003 году, Хиллари издала книгу мемуаров, которая получила название «Живая история». Должность госсекретаря США Хиллари Клинтон занимала с 2009 по 2013 год.

В 2016 году Хиллари принимала участие в выборах президента США. Она была кандидатом от Демократической партии, однако уступила республиканцу Дональду Трампу.