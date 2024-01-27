Мир 27 января 2024, 09:11 «Хезболла» ударила по девяти позициям ЦАХАЛ MAGO/FADI AMUN/globallookpress

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Боевики ливанского движения «Хезболла» атаковали девять позиций израильской армии. Об этом сообщил Telegram-канал военно-информационной службы формирования.

Шиитское движение ударило по ЦАХАЛ ракетами Falaq-1 класса «земля — земля». Обстрелам подверглись военные объекты в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.

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«Бойцы <…> провели несколько операций против позиций и дислокаций израильской вражеской армии на ливанско-палестинской границе», — указали в сводке.

По информации «Хезболлы», израильские войска понесли потери. В ответ на ракетную атаку армия Израиля ударила с помощью истребителей по огневым точкам ливанских боевиков.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум террористическим объектам, где действовали террористы „Хезболлы“», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. По его словам, если в вооруженное противостояние вступит ливанская сторона, это не покажется израильскому руководству «пикником».