Мир 03 января 2024, 02:28 «Хезболла» пригрозила Израилю ответом на убийство замглавы политбюро ХАМАС «Хезболла»: убийство аль-Арури в Бейруте не останется без ответа Unsplash

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Члены ливанской группировки «Хезболла» посчитали убийство заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута нападением на Ливан. В своем заявлении в Telegram-канале они пообещали ответить Израилю.

«Хезболла» считает действия израильской армии преступным покушением на ливанский суверенитет.

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«Это преступление не останется без ответа и наказания», — заявили представители группировки.

Во вторник, 2 января, в южном пригороде ливанской столицы произошел взрыв. По предварительным данным погибли четыре человека. В списке жертв замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и еще два человека. Взрыв произошел в результате удара израильского беспилотника и случился в опорном пункте «Хезболлы».

Чиновник военного ведомства США рассказал The Washington Post о причастности армии Израиля. В пользу этой версии говорит и заявление израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, который похвалил военнослужащих за эти действия, о чем написало здание Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал прогноз по палестино-израильскому конфликту. По его словам, боевые действия в Газе продлятся еще много месяцев, привело его слова радио Sputnik.