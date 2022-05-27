Российские товары появились в магазинах Херсонской области

Магазины Херсонской области выставили в залах продукцию российских производителей. Ценники товары отмечены в двух вариантах: в рублях и гривнах. Видео из торговых точек появилось в Telegram-канале сервиса ВГТРК «Смотри».

На опубликованных кадрах видно, что в магазине продают российские соки, консервацию, колбасные и мясные изделия, подсолнечное масло.

Бивалютная система действует в Херсонской области с 23 мая. Курс составляет два рубля за одну гривну. Все поставки продовольствия российских компаний идут через Крым.

Как напомнила радиостанция «Говорит Москва, двойные ценники в магазинах Херсонской области власти сделали обязательным условием для работы торговых точек.