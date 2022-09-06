Херсонская область полностью перейдет на систему российского законодательства | 360°

Все новости

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Важное

06 сентября 2022, 10:26

Херсонская область полностью перейдет на систему российского законодательства

Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: регион перейдет на систему законодательства РФ

Читать 360tv в

Херсонская область полностью переходит на систему российского законодательства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом написал ТАСС.

«Мы полностью переходим на систему российского законодательства. На самом деле уже очень много людей готовы к получению паспортов», — рассказал Стремоусов агентству.

Реклама

Ранее он написал в своем Telegram-канале, что Херсон «был, есть и будет русским городом». Замглавы ВГА добавил, что нацистов там не будет, все их операции и контрнаступления потерпели крах.

Реклама

ВС России в ходе спецоперации освободили регион от украинских националистов. Еще в мае Херсонская область приняла план интеграции в состав Российской Федерации. Местные власти планировали сперва наладить мирную жизнь, восстановить рынок труда, социальный и экономический секторы, выстроить структуру управления, а потом уже провести референдум по вхождению в состав России. На стандарты российского законодательства планировалось перейти до конца 2022 года.

В Херсонской области заработали российские операторы мобильной связи — от украинских решили полностью отказаться. Помимо этого, регион перешел в рублевую зону.

Власти региона уже планируют референдум. По словам Стремоусова, он состоится в любую погоду.

Ситуация в Херсоне

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама