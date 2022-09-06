Херсонская область полностью перейдет на систему российского законодательства | 360°

Важное 06 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Херсонская область полностью перейдет на систему российского законодательства Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: регион перейдет на систему законодательства РФ РИА «Новости»

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Херсонская область полностью переходит на систему российского законодательства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом написал ТАСС.

«Мы полностью переходим на систему российского законодательства. На самом деле уже очень много людей готовы к получению паспортов», — рассказал Стремоусов агентству.

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Ранее он написал в своем Telegram-канале, что Херсон «был, есть и будет русским городом». Замглавы ВГА добавил, что нацистов там не будет, все их операции и контрнаступления потерпели крах.

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ВС России в ходе спецоперации освободили регион от украинских националистов. Еще в мае Херсонская область приняла план интеграции в состав Российской Федерации. Местные власти планировали сперва наладить мирную жизнь, восстановить рынок труда, социальный и экономический секторы, выстроить структуру управления, а потом уже провести референдум по вхождению в состав России. На стандарты российского законодательства планировалось перейти до конца 2022 года.

В Херсонской области заработали российские операторы мобильной связи — от украинских решили полностью отказаться. Помимо этого, регион перешел в рублевую зону.

Власти региона уже планируют референдум. По словам Стремоусова, он состоится в любую погоду.

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