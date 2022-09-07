Херсонская область будет готовиться к референдуму 4 ноября | 360°

Мир 07 сентября 2022, 18:25 (обновлено: 07 сентября 2022, 19:37) Поделиться Telegram

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Viber Херсонская область будет готовиться к референдуму 4 ноября Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область готовится провести референдум 4 ноября РИА «Новости»

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Херсонская область будет готовиться провести референдум о вхождении в состав России 4 ноября. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Будем готовиться к конкретной дате. Все думали, что референдум состоится в сентябре, но конкретной даты не называли. Будем ориентироваться на 4 ноября, хотя мы готовы провести референдум хоть сейчас», — рассказал он ТАСС.

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По его мнению, явка на референдуме составит около 80%.

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За пару дней до этого Стремоусов заявлял, что Херсонская область была готова провести референдум, но решила поставить вопрос на паузу из соображений безопасности.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале предложил провести референдум и в Донбассе, и на освобожденных территориях в День народного единства. Он отметил, что 4 ноября — «историческая дата, которая нас всех объединяет в то самое пространство Русского мира». «Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком солидарны» — отметил Стремоусов.

Херсонская область оказалась под контролем ВС России в ходе спецоперации. Регион уже перешел в рублевую зону, а вскоре перейдет и в систему российского законодательства.

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