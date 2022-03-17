В Херсонской области планируют наладить взаимодействие с представителями России. Политтехнолог Сергей Маркелов в эфире телеканала «360» отметил, что такое будет происходить и дальше. По его мнению, на очереди Одесса и Кривой рог.

«Что мы на примере Херсона получаем с вами, какой кейс, какую историю? Мы получаем с вами первое: мы получаем то, что народ Украины, отдельные территориальные образования Украины — это не есть некая нерушимая история, некий такой фундамент, который ничем не разбивается, и никак его не разрушить, и никак его не разъединить», — рассказал Маркелов.

По его словам, Херсон — это первая ласточка, а точнее третья — после ДНР и ЛНР, «это те ребята, которые покажут, что не все так просто на Украине, не все так пропагандистски заточено».

Херсон показал, что политики и люди, которые сегодня управляют ситуацией в Херсоне, сели и пришли к выводу, что им ближе русский язык, ближе защита России, ближе вещи, которые будут потом.

«И соответственно, мы получаем с вами территорию, которая готова быть самостоятельной, и которая готова принимать политические, идеологические и экономические решения», — отметил Маркелов.

Поэтому, по его мнению, «это будет дальше продолжаться, абсолютно точно, что это только третья ласточка». На очереди Одесса и Кривой рог, считает политтехнолог. А также, по его мнению, «у нас на очереди масса интересных вещей, которые очень удивят, точнее очень разочаруют киевскую власть сегодняшнюю».