Мир 01 декабря 2023, 22:33 Херш заявил, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры Журналист Херш: РФ и Украина ведут тайный диалог по линии высших военачальников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская и украинская стороны в тайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Об этом на платформе Substack заявил журналист из США Сеймур Херш, сославшись на неназванных американских чиновников.

Он отметил, что диалог за закрытыми дверями набирает обороты, несмотря на сопротивление украинского президента Владимира Зеленского и Белого дома.

Реклама

На переговорах обсуждают вопрос о вероятный фиксации границ по нынешней линии боевого соприкосновения с сохранением Крыма, освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в составе России. Украина, в свою очередь, сможет присоединиться к НАТО, но с рядом ограничений.

«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала», — сказал Херш.

Ранее Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло эффективных результатов. Причиной провала он назвал недостаточные поставки вооружения со стороны Запада.