Мир 17 мая 2023, 10:47 Херш сообщил, что Байдену передают не все разведданные по Украине Американский журналист Херш: Байден получает неполные разведданные о конфликте на Украине Фото: Правительство США / Flickr

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Президент США Джо Байден получает не всю разведывательную информацию, касающуюся конфликта на Украине, поскольку часть сведений до него не доходит. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — отметил Херш.

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Подполковник Дэниел Дэвис ранее обозначил главную цель Соединенных Штатов в противостоянии России и Украины. Он заявил, что Байдена, а также госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина не интересует исход конфликта. В Вашингтоне стремятся нанести как можно больше вреда России, пояснил Дэвис. Американские власти постараются затянуть конфликт, пытаясь ослабить РФ, предположил подполковник.

Политолог Данила Гуреев не исключал, что США выкачают все ресурсы из Украины. Соединенные Штаты предоставляют стране военную и гуманитарную помощь, но они никогда не поддерживают кого-то бесплатно, отмечал специалист.