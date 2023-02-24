Мир 24 февраля 2023, 18:04 Херш рассказал, как болтливый Байден расстроил создателей плана подрыва «Северных потоков» Журналист Херш: лидер США Байден расстроил группу по подрыву «Северных потоков» РИА «Новости»

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Команда, которая работала над планом подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», расстроилась, узнав, что президент США Джо Байден проговорился обо всем публично. Операция должна была стать тайной. Об этом рассказал RT журналист, лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о диверсии Сеймур Херш.

Он вспомнил, что через несколько недель после брифинга, на котором американский лидер узнал о плане, он сделал хвастливый намек на пресс-конференции. Байден заявил журналистам, что США остановят «Северный поток» и «знают, как это сделать». После этого операцию, видимо, пришлось отложить.

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«К тому времени [создатели плана диверсии] установили взрывные устройства, задействовав водолазов ВМС, после чего взрывчатка просто находилась там несколько месяцев», — пояснил Херш.

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По его словам, Джо Байден пошел на подрыв «Северных потоков» для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод после наступления холодов.

Сеймур Херш опубликовал резонансный материал с результатами расследования, доказывающего, что диверсию устроили США 8 февраля.