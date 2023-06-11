Мир 11 июня 2023, 23:32 Херш не стал делится догадками о виновниках подрыва Каховской ГЭС Американский журналист Херш отказался назвать виновного в подрыве Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш поделился оценкой подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), отметив, что у него есть догадки на этот счет. Своим мнением он поделился в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя на YouTube.

На просьбу предположить, кто может стоять за подрывом Каховской ГЭС, Херш отказался назвать виновного.

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«Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас», — подчеркнул журналист

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня, после этого произошел сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне бедствия оказались почти 22,3 тысячи домов 17 населенных пунктов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о семи погибших, в том числе двух — от ударов украинских военных во время эвакуации в Голой Пристани. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Общее число спасенных людей затопленных территорий Херсонской области достигло 5,8 тысячи человек.