Мир 17 марта 2023, 11:08 Херш не продолжит расследование о диверсиях на «Северных потоках» — СМИ «Свободная пресса»: журналист Херш не продолжит расследование о «Северных потоках» РИА «Новости»

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Американский журналист Сеймур Херш в ближайшее время не собирается продолжать расследование о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написало издание «Свободная пресса».

«Когда во вторник вечером я спросила, будет ли он продолжать расследование, 85-летний журналист-расследователь просто ответил: „Нет“», — написала автор статьи Келли Бокар Влахос.

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Также Херш заявил, что не намерен раскрывать собственные источники. Он объяснил это защитой людей. Публицист добавил, что не может рассказывать всего, что знает. Ранее мир бурно обсуждал расследование Херша. По его данным, за взрывами на газопроводах стоят американцы. По его словам, для него это было очевидно с самого начала.

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Такого же мнения придерживается и политик Флориан Филиппо из Франции. Он напомнил, что США годами выступали против магистральных газопроводов на европейской территории. Поэтому очевидно, что устроить диверсии на «Северных потоках» было выгодно именно Штатам.