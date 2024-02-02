Мир 02 февраля 2024, 08:57 Херш назвал детали подхода США к Украине Херш: подход США к Украине включает смену режима Зеленского Pxhere

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На сегодняшний день подход США к Украине заключается в поддержке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и проведении таких реформ в республике, которые сменят режим президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.

«Концепция предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу режима Зеленского», — отметил он.

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Как подчеркнул один из источников, знакомых с ситуацией, чтобы реализовать новую стратегию, Соединенным Штатам требуются разные консультации, а также патриотически и реалистически настроенные украинцы. При этом журналист указал на риски срыва этого процесса со стороны «окопавшихся коррумпированных выгодоприобретателей американской политики „бесплатной наживы“».

План США по Украине разрабатывали эксперты, связанные с разведкой и «военными бюрократами». Журналист уточнил, что Белый дом, госдепартамент и совет национальной безопасности в этом не участвовали.

Как отмечала газета The Washington Post, Зеленский хотел увидеть улучшение положения национальной армии после смены главкома. Но Залужный предупредил его, что Вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться быстрого успеха на фронте.