Heritage Daily: археологи нашли древние строения, похожие на город из «Илиады» Гомера

Археологи обнаружили остатки эллинистических строений, в одном из которых нанесена надпись, связанная с городом из «Илиады» Гомера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Heritage Daily.

В министерстве культуры Греции уточнили, что раскопки велись неподалеку от порта Агиокампос. Найденные строения выполнены из алебастра и местных источников камня. Примерный возраст — 3-2 века до нашей эры. Участок находится у подножия горы Мавровуни и простирается до скал на севере Эгейского моря.

Среди находок много разных архитектурных элементов. В том числе антаблемент — верхняя часть колоннады, капители в дорическом стиле, основание статуи, фрагменты колонны, ножка скамейки из мрамора и две мраморные головы детей.

Также найдены плитки с именами владельцев керамических магазинов. Самая значимая из них — с надписью, которая может иметь отношение к Мелибойе — древнему городу и полису.

Археологи предположили, что нашли древний город Мелибойя, который упоминал Гомер во Второй Песне «Илиады».