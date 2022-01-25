Хентай-игра «Секс с Гитлером» вышла в Steam. Геймеров смутили яички фюрера

Новая хентай-игра «Секс с Гитлером» (Sex With Hitler) вызвала шквал критики на сервисе Steam. Юзеров возмутило, что в игре о плотских утехах диктатора с аниме-девушками у фюрера нет никаких проблем с яичками, что расценили как историческую неточность, написал Vice.

Шутер о сексуальных похождениях Гитлера с пятью анимешными женщинами-военными из разных стран стал доступен в Steam в минувшую субботу. Любопытно, что «Секс с Гитлером» создали те же разработчики, что и «Секс со Сталиным». Это детища компании Romantic Room, которая специализируется на выпуске таких хентай-игр.

Сюжет игры разворачивается в конце Второй мировой, когда Гитлер терпит поражение. Советские войска уже приближаются к Берлину, а фюрер замышляет побег из страны. Но перед этим решает отправиться на поиски анимешных красоток.

Вид сверху вниз, посредственная графика, плохо написанные диалоги, короткие эпизоды со стрельбой и, наконец, неудовлетворительные сцены секса — лишь малая доля того, за что критикуют игру. Многих особенно расстроило, что в игре у Гитлера нет проблем с яичками.

«Ужасная игра. Во-первых, у Гитлера было одно яичко. Но в игре ошиблись дважды. В одной сцене у него два яичка, в другой у него вовсе нет мошонки. Я невероятно разочарован отсутствием исторической точности», — написал Peternutbutter.

Слухи об этом недуге ходят уже давно. Немецкий ученый Петр Флейшман, изучавший медицинские документы Гитлера, даже заявлял о наличии неопровержимых доказательств, что Гитлер якобы страдал крипторхизмом, при котором правое яичко не опускалось в мошонку.

Однако нашелся и юзер, начавший отстаивать версию, что оба яичка у Гитлера были на месте. Еще один пользователь признался, что не понимает, как игра, в которой фюрер занимается жестким сексом с женщинами-военнослужащими, может быть такой скучной. Другой игрок признался, что почувствовал себя обманутым, ведь вместо секса с Гитлером ему пришлось смотреть, как Гитлер занимается сексом.