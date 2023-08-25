25 августа 2023, 12:35
Heineken продал российские активы за один евро
Концерн Heineken завершил сделку по продаже российских активов
Голландский пивоваренный концерн Heineken завершил выход из России, говорится в сообщении компании. Активы получил производитель парфюмерии «Арнест». Цена покупки бизнеса Heineken в РФ составила всего один евро за 100% акций.
В концерне уточнили, что сделка «получила все необходимые одобрения» и завершит начатый еще в прошлом марте процесс выхода с российского рынка. Общий совокупный убыток, который она повлечет, составит 300 миллионов евро. Сделка не предусматривает права обратного выкупа.
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Новые владельцы получат все активы, в том числе семь пивоваренных заводов в России. Сотрудникам Heineken, которых в России 1,8 тысячи, предоставят гарантию занятости на три года.
В компании признали, что сделка заняла больше времени, чем предполагалось, но в итоге она «обеспечивает существующий уровень благосостояния» сотрудников и позволит концерну «ответственно покинуть страну».
Heineken прекратит производить в России продукцию под брендом Amstel в течение полугода.
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