Мир 19 апреля 2023, 15:50 Heineken нашел покупателя для российского бизнеса компании Пивоваренный концерн Heineken сообщил, что нашел покупателя на свой бизнес в России Unsplash

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Нидерландский пивоваренный концерн Heineken опубликовал отчет о деятельности в первом квартале 2023 года. По данным компании, на ее бизнес в России нашелся покупатель,

Авторы документа уточнили, что сейчас компания ожидает одобрения совершения сделки со стороны российских властей. Концерн не уточнил, кто приобретет его активы в РФ.

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«Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России», — сообщили в пресс-службе Heineken.

Там добавили, что юристы компании подали заявку на одобрение сделки по продаже бизнеса. Пока это вся информация, которой смог поделиться концерн.

По данным Heineken, объем выручки по итогам первого квартала составил семь миллиардов 632 миллиона евро — это чуть больше, чем за тот же период прошлого года. Чистая выручка при этом увеличилась на 8,9%.

В конце марта 2022 года руководство Heineken сообщило об уходе с российского рынка. Компания заморозила инвестиционные программы в стране, а также анонсировала передачу бизнеса третьим лицам.